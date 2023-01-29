تعرف على موعد إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي

تستعد المدارس الثانوي لإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام، في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح الالكتروني لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يعتمد على تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيا من خلال الماسح الضوئي نسبة 85%، وتصحيح الأسئلة المقالية بطريقة ورقية بنسبة 15%، من خلال معلمي المواد المتخصصين بالمدرسة.

وقال مصدر مسئول بديوان عام الوزارة، أن تصحيح الاسئلة المقالية ونسبتها 15%، تتم من خلال تشكيل كنترول بكل مدرسة على حدا من معلمي المواد المتخصصين للقيام بعملية تصحيح الأسئلة المقالية.

وشدد المصدر على أنه من المقرر الانتهاء من كافة عمليات التصحيح سواء الالكتروني او الورقي للصفين الاول والثاني الثاني، نهاية شهر يناير الجاري، استعدادا لإعلانها بداية شهر فبراير المقبل.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضح أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، ستعلن فور الانتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبدأ الفصل الدراسي الثانى يوم السبت 11 فبراير 2023.

على أن تستغرق مدة الدراسة بالترم الثاني في المدارس 16 أسبوعًا، وينتهي انتهاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس 1 يونيو.

وتستمر الإجازة الرسمية لنصف العام الدراسي، أسبوعين بداية من اليوم 28 يناير وحتى الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وتعقد وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهور آخر لصفوف النقل في أواخر شهري فبراير ومارس، كما تعقد اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس قبل إجازة عيد الفطر منتصف أبريل.

بينما تعقد امتحانات آخر العام لصفوف النقل بداية من يوم 6 مايو، وامتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 13 مايو، وتعقد امتحانات الدبلومات، بداية من يوم 20-5 حتى 1-6، وامتحانات الثانوية العامة بداية من يوم 10-6 حتى 1-7.