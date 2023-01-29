تكدس مروري بالطرق والمحاور الرئيسة في القاهرة والجيزة

أظهرت الطرق والمحاور الرئيسة بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد، حالة من التكدس المروري في معظم الشوارع والميادين والطريق الدائري، وميدان لبنان وميدان التحرير ومنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر ومنطقة الهرم، وسط انتشار رجال المرور لتنظيم حركة السيارات وتقليل الكثافات للسيارات.

كما أظهرت حركة المرور بشارع رمسيس تكدسًا مروريًا وكذلك محور 26 يوليو وميدان التحرير، وأيضًا كوبري الجيزة، وشارع الملك فيصل، وظهرت كثافات مرورية بكوبري جامعة القاهرة حتى ميدان لبنان.

بينما شهدت حركة المرور بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد تكدسًا مروريًا، وفي الطريق إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس والزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود ازدحامًا نسبيًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

وأيضا شهدت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، ومنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر، ازدحاما نسبيا في الحركة المرورية وسط انتشار رجال المرور لتنظيم حركة السيارات.

لكن انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة، ومنطقة المظلات، وشهد مطلع كوبري قها كثافات مرورية متحركة بسبب أعمال صيانة الكوبري، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض.

ووضعت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق؛ لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين.