السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرد» يقتل 166 شخصًا على الأقل فى أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

تشهد أفغانستان منذ حوالى عشرين يوما موجة برد شديدة تسببت في وفاة ما لا يقل عن 166 شخصا، على ما أفاد مسؤول في وزارة إدارة الكوارث، السبت.
وقال عبدالرحمن زاهد إن 88 شخصا قضوا خلال أسبوع، ما يرفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن إلى 166 وفاة استنادا إلى بيانات 26 من الولايات الـ34 في البلد الذي يعاني من البؤس.
وأوضح زاهد في فيديو أن الوفيات نتجت عن فيضانات وحرائق وتسرب في السخانات العاملة على الغاز والمستخدمة لتدفئة المنازل.
تدنت الحرارة إلى 33 درجة تحت الصفر في بعض مناطق أفغانستان منذ 10 يناير.
ويترافق هذا البرد الشديد أحيانا مع تساقط ثلوج أو أمطار تتسبب بالجليد، وذلك وسط انقطاع متكرر في التيار الكهربائي.

txt

70 وفاة على الأقل خلال أسبوع في أفغانستان جراء البرد القارس


وكانت منظمات المساعدة الإنسانية حذرت قبل موجة البرد بأنّ أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة باتوا على شفير المجاعة وأن أربعة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.
كما أدى البرد إلى انهيار أو تضرر حوالى مائة منزل ونفوق نحو ثمانين ألف رأس ماشية تعتبر موردا أساسيا في البلد الشديد الفقر.

 

التهاب رئوي حاد يضرب ولاية بادخشان

من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع عن وفاة 17 شخصا في إحدى قرى ولاية بادخشان (شمال شرق) بسبب "التهاب رئوي حاد".
وأوردت المنظمة أن "ظروف الطقس الصعبة منعت فرق الإغاثة من الوصول إلى المنطقة".
وتراجعت المساعدة الإنسانية بشدة بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من سنتين إثر انسحاب القوات الأمريكية منها.
وحظرت حكومة طالبان في ديسمبر على الأفغانيات العمل في منظمات إنسانية، ما أرغم العديد من هذه المنظمات على وقف عملياتها في البلد.
وبفضل الإعفاء الذي أقر لاحقا لقطاع الصحة، تمكنت بعض المنظمات غير الحكومية من استئناف أنشطتها.
 

txt

منظمات غير حكومية تستأنف عملها جزئيًا فى أفغانستان بمشاركة موظفات

أفغانستان وفاة الكوارث الغاز برد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 28/1/2023

حبس متهم بسرقة حقيبة يد لسيدة فى المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

صور

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

جولة داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عقب الإدانة.. أول تحرك من بايدن بعد هجوم القدس الشرقية