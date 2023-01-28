حبس متهم بسرقة حقيبة يد لسيدة فى المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بحبس متهم بسرقة حقيبة سيدة، بأسلوب الخطف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من ربة منزل، أنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى، هاتف محمول، وفرّ هاربًا.

وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد الدراجة النارية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبيّن أنها قيادة مسجل خطر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وأقر بحيازته للسلاح الناري للدفاع.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلته ربة منزل، وإرشاده ضبط الدراجة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.