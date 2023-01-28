السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«دعوى الإسلاموفوبيا».. كتاب بجناح الأزهر في معرض الكتاب للدعوة إلى ثقافة الحوار

دعوى الإسلاموفوبيا
دعوى الإسلاموفوبيا

يشارك الباحث محمد عبد العزيز أحمد، المدرس المساعد بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر بطنطا بكتاب عنوانه: «دعوى الإسلاموفوبيا النشأة - الأسباب - الآثار - العلاج» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر الشريف؛ الذي يأتي ضمن المشاركات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر؛ للإسهام في تثقيف المجتمع ضد تيارات الإلحاد والتشكيك في رسالة الإسلام وسماحته.

يهدف الكتاب إلى تصحيح الصورة النمطية المغلوطة عن الإسلام في الغرب، ويُقَيِّم الصورة الصحيحة التي تبرز عظمة الإسلام في جميع جوانبه، ويمهد الطريق لمد جسور التعاون والتعارف بين المجتمعين: الغربي والإسلامي، ودعا إليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لمكافحة خطابات الكراهية والتعصب والعنصرية، واستبدالها بثقافة الحوار والتعايش السلمي التي حث الإسلام عليها.

كما يسعى الكتاب ضمن أهدافه إلى الرد على حملات التشويه التي يتعرض لها الإسلام في الغرب، والوقوف على أسبابها وآثارها، ومحاولة تقديم علاج لها، كما يحمل دعوةً للفهم المستنير والقراءة المتأنية المنصفة للإسلام.

ويلقي المؤلف في كتابه الضوء على أبرز الوسائل الإعلامية الغربية المسموعة والمقروءة والمرئية التي أسهمت في الترويج لدعوى الإسلاموفوبيا، داعمًا ذلك بنماذج لأبرز الرسائل الموجهة المراد ترسيخها في أذهان الغربيين، مع رصد لأبرز جرائم الكراهية والممارسات العنصرية التي يتعرض لها المسلمون في المجتمعات الغربية كأثر خطير ناتج عن الحشد الإعلامي الضخم لدعوى الإسلاموفوبيا، الذي نجح في ترجمة مشاعر الخوف من المسلمين في الغرب إلى ممارسات عدائية.

ويقدم جناح الأزهر عدد كبير من الكتب والمؤلفات بمعرض الكتاب هذا العام، حيث يقوم عدد كبير من الباحثين بعرض كتبهم في المعرض. 

دعوى الإسلاموفوبيا كتاب جناح الأزهر الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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