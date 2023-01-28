السبت 28 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدحت صالح: «رحيل وائل نور أوجعنى. وسندى الجمهور وليس المال»

مدحت صالح
مدحت صالح

قال الفنان والمطرب الكبير مدحت صالح، إنه سعيد بنعمة الله عليه المتمثلة في محبة الجمهور له، معبراً: "السند الحقيقي ليا هو التفاف محبيه وتواجدهم بجواره باستمرار، الناس اللي بحبها هما سندي مش الفلوس خالص".

 

رحيل وائل نور 
وأكد المطرب مدحت صالح، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن رحيل والده ووالدته والفنان وائل نور أثر فيه بصورة كبيرة، حيث كان شديد التعلق بصديقه الفنان الراحل وائل نور.

السند بالحياة

وأضاف في حديثه، أن سنده في الحياة بعد الله سبحانه وتعالى متمثلة في أسرته الصغيرة وجمهوره الكبير في الوطن العربي.

مدحت صالح محبة الجمهور السند الحقيقي حبر سري اسما ابراهيم القاهرة والناس

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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مدحت صالح: «رحيل وائل نور أوجعنى. وسندى الجمهور وليس المال»

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