مدحت صالح: «رحيل وائل نور أوجعنى. وسندى الجمهور وليس المال»

قال الفنان والمطرب الكبير مدحت صالح، إنه سعيد بنعمة الله عليه المتمثلة في محبة الجمهور له، معبراً: "السند الحقيقي ليا هو التفاف محبيه وتواجدهم بجواره باستمرار، الناس اللي بحبها هما سندي مش الفلوس خالص".

رحيل وائل نور

وأكد المطرب مدحت صالح، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن رحيل والده ووالدته والفنان وائل نور أثر فيه بصورة كبيرة، حيث كان شديد التعلق بصديقه الفنان الراحل وائل نور.

السند بالحياة

وأضاف في حديثه، أن سنده في الحياة بعد الله سبحانه وتعالى متمثلة في أسرته الصغيرة وجمهوره الكبير في الوطن العربي.