الجمعة 27 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معايير القبول والأوراق المطلوبة لمنحة هولندا للطلاب المصريين

منح دراسية
منح دراسية

تقدم دولة هولندا منحة دراسية للطلاب المصريين توفر دعمًا بقيمة 30 ألف يورو للدراسة وهي ممولة بالكامل براتب شهري وإقامة مجانية وتذاكر السفر و التأمين الصحي للعام “2023-2024”.

تقديم منحة هولندا للطلاب في مصر

ويقدم موقع “الدستور” كافة التفاصيل لـ تقديم منحة هولندا للطلاب المصريين والشروط المطلوبة ومدة المنحة ومعايير القبول بها واخر موعد للتقديم لها.

اسم الجامعة

جامعة ليدن الهولندية

الدول المتاحة للتقديم

الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن.

المرحلة الدراسية

الماجستير.

مدة الدراسة

عام: من سبتمبر 2023 حتي 2024.

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تمويل منحة هولندا للطلاب المصريين

تغطي المنحة تكاليف السفر والتأشيرة والرسوم الدراسية والإقامة ومرتب 1400 يورو شهريًا والتي تتوافق مع مبلغ المنحة 30,000 يورو.

معايير القبول

التميز الأكاديمي.

النمو الشخصي: تقييم مساهمة مجال الدراسة المقترح في التطوير الأكاديمي والمهني المستمر لمقدم الطلب و / أو إمكانية تأثيره في السياق المحلي.

دافع قوي يتماشى مع المثل العليا لهدف مؤسسة لطفية رباني المتمثل في تعزيز الحوار والتفاهم الأوروبي العربي.

الحاجة المالية.

آخر موعد للتقديم

31 مارس 2023 للمنحة.

1 فبراير 2023 للجامعة.

موعد بدء الدراسة

سبتمبر 2023.

الملفات المطلوبة للتقديم

السيره الذاتيه CV 

شهاده التخرج وكشف الدرجات.

خطاب النية

صورة جواز السفر.

2 خطابات توصية 

شهادة لغة إذا متاحة 

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تقديم الطلاب في منحة هولندا

يتيح موقع جامعة هولندا تقديم الطلاب المصريين من خلال هذا الرابط https://www.studielink.nl

يقدم صندوق جامعة ليدن منحة دراسية كاملة واحدة سنويًا لطالب ماجستير من دولة عربية لحضور برنامج الماجستير في جامعة Leiden.

وعلاوة على ذلك، يتم تعزيز المنحة من خلال برنامج التوجيه الذي يقدم إرشادات لمتلقي المنح الدراسية على المستوى الشخصي والمهني، كما يوفر الوصول إلى شبكة ومنصات المؤسسة الواسعة والمتنوعة .

أخر موعد للتقديم الأوراق المطلوبة الإمارات العربية المتحدة الدراسية العربية المتحدة الماجستير منحة هولندا للطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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