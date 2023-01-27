الجمعة 27 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة محلات الملابس فى مصر الجديدة

المتهمين
المتهمين

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة محل ملابس في مصر الجديدة.

واعترف عاطلان تم ضبطهما، بسرقة محل ملابس في مصر الجديدة، وتكوين تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية بأسلوب كسر الأقفال.

وأضافا أنهما تمكنا من سرقة محتويات محل ملابس بعد كسر أقفال الباب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين وبحوزتهما "2 حقيبة بداخلهما 15 قطعة ملابس- شاشة كمبيوتر "مجهولين المصدر"- أجنة ومفك ومجموعة مفاتيح- جوارب وكمامات".

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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