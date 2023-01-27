حبس المتهمين بسرقة محلات الملابس فى مصر الجديدة

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة محل ملابس في مصر الجديدة.

واعترف عاطلان تم ضبطهما، بسرقة محل ملابس في مصر الجديدة، وتكوين تشكيل عصابي لسرقة المحلات التجارية بأسلوب كسر الأقفال.

وأضافا أنهما تمكنا من سرقة محتويات محل ملابس بعد كسر أقفال الباب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين وبحوزتهما "2 حقيبة بداخلهما 15 قطعة ملابس- شاشة كمبيوتر "مجهولين المصدر"- أجنة ومفك ومجموعة مفاتيح- جوارب وكمامات".

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة محل ملابس كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.