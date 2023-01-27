حدث ليلا.. ضبط شخص وزوجته بتهمة غسل أموال وتحقيقات النيابة مع «أنوش» يوتيوبر الفسق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي.

ضبط شخص وزوجته بالقاهرة لقيامهما بغسـل 24 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش المخدر) وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة متخذين من محل إقامتهما بمنطقة الزاوية الحمراء وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي فى تجهيز وتخزين المواد المخدرة.

وكون المتهمان من نشاطهما الإجرامي ثروة مالية جراء ذلك النشاط المؤثم وقيامهما بغسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي من خلال قيامهما، حيث قاما بشراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية، المشغولات الذهبية، المعاملات المالية"، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ "24 مليون جنيه تقريباً".

لزيادة المتابعين.. تفاصيل تحقيقات النيابة مع «أنوش» يوتيوبر الفسق

أمرت جهات التحقيق تحت إشراف نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس "يوتيوبر" شهيرة بنشر الفجور والتحريض على الفسق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أربعة حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، تقوم بنشر فيديوهات مخلة بالآداب، وبها ملابس خارجة وإيحاءات غير لائقة، بغرض زيادة أعداد المتابعين والتربح من وراء المشاهدات عن طريق الشركة المالكة لتلك القنوات، حيث يصل الربح من الفيديوهات في الشهر الواحد ما يتخطى 1000 دولار شهرياً.

ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة مليون جنيه ومصوغات ذهبية في الفيوم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط شخص منتحل صفة ضابط شرطة برتبة عقيد لسرقة أحد المنازل، ومعه رقيب شرطة وبعض الأشخاص مكونين تشكيل عصابي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء حسام أنور مدير البحث الجنائي، والعميد مصطفي حسن رئيس فرع البحث الجنائي بغرب أبشواي والصديق، بنجاح كلا من: العميد مصطفى حسن رئيس فرع البحث الجنائي بغرب والعقيد معتز اللواج والعقيد محمد طرفاية والمقدم محمد عبد الحكيم بإدارة البحث الجنائي، والرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز أبشواي، في حل لغز القضية التي أخطروا بها من قبل تلقيهم بلاغ من أحد المواطنين، ويدعى "رجب محمد حسن من قرية منشأة إبشواي" بسرقه مبلغ مليون جنيه ومصوغات ذهبية من منزله بعد ايهامه بأنهم من رجال الشرطة وقاموا بتقييده وحبس أفراد المنزل للسرقة.

التحريات الأمنية في اتهام سائق بقتل شقيقته في القاهرة

تنشر "الدستور" تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام سائق توك توك بقتل شقيقته بسبب مشاجرة نشبت بينهما بسبب مطالبته لها بمبلغ مالي لإنفاقه على تعاطيه المواد المخدرة بمنطقة دار السلام.

وجاء في أقوال معاون مباحث دار السلام خلال تحقيقات النيابة بأن تحرياته السرية دلته لاعتياد المتهم والشاهدة الأولى التشاجر فيما بينهما وتعدي الأول عليها ضربا لكون المتهم من الأشخاص سيئ السمعة ومشهور عنه سوء السلوك بمنطقة سكنه.

وأضاف أنه وبتاريخ الواقعة طالبها المتهم بمبلغا ماليا فرفضت الانصياع له وتعدي المتهم عليها".

حبس شخصين لتعديهما على 4 آخرين بسبب لهو الأطفال في الخليفة

قررت جهات التحقيق بالخليفة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على 4 آخرين وإصابتهم بالسلاح بسبب الخلاف على لهو الأطفال، كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك للتوصل لملابسات الواقعة.