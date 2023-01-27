ديلي تلجراف: الشركات البريطانية تواجه «كابوس الزيادات الضريبية وارتفاع الأسعار»

أظهرت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية نتيجة استطلاع حديث كشف أن الشركات في المملكة المتحدة في أشد حالاتها تشاؤما بشأن الاقتصاد منذ الركود الكبير وسط "كابوس" من الزيادات الضريبية وارتفاع الأسعار وتراجع آفاق النمو.

وأظهر استطلاع أن الشركات تواجه في جميع أنحاء المملكة المتحدة أيضًا نقصًا مزمنًا في العمالة، بينما يجد الكثيرون صعوبة متزايدة في الاقتراض، وفقًا لـICAEW (معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز).

وقالت هيئة المحاسبة، إن المشكلات تركت ثقة الأعمال عند أدنى مستوياتها منذ 2009، وكانت شركات البناء وتجار التجزئة والمصنعين الأكثر تضررًا.

وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد ICAEW، إن زيادة ضريبة الشركات بمقدار ستة نقاط مئوية في أبريل ومساعدة أقل للطاقة من الحكومة تعني أن العديد من الشركات تواجه "حافة الهاوية" حيث يشدد المستهلكون أحزمتهم ويتباطأ الاقتصاد.

وأشار الاستطلاع إلى أن الشركات في المملكة المتحدة تبدأ عام 2023 في نقطة ضعف حقًا من الناحية المالية، والقلق هو بمجرد أن تبدأ هذه الضرائب في الظهور وتبدأ أيضًا في رؤية التأثير الحقيقي لارتفاع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، والذي يمكن أن يخلق حقًا لحظة حافة الهاوية للعديد من الشركات.

ويواجه الكثير من الشركات "كابوسا" مع تكاليف أعلى وزيادة في الضرائب المفروضة عليها.