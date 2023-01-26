تمويل بالملايين فى 4 دقائق.. لجنة تحكيم «شارك تانك» تكشف صعوبات البرنامج

قال محمد فاروق رجل الأعمال، فى مجال تصميمات وصناعة الأثاث، وعضو لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، المذاع حاليا على قناة cbc، إن قوانين البرنامج تنص عدم معرفة اللجنة بالمستثمر، الذى يقدم مشروعه نهائيا، ولا حتى عن فكرته ولا أى شيء يخص المشروع الذى يعرضه.

وأضاف فاروق، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، المذاع على قناة cbc، مساء اليوم الخميس، أن ذلك يزيد من صعوبة قرار الاختيار بالتمويل من عدمه، قائلا: "إحنا بنتفاجئ بمقدم المشروع وقتها.. وبيكون صعب جدا نقرر الاستثمار فى شركة لا نعرف نشاطها مسبقا".

وتابع: "لكن فى الوقت نفسه فيه استثمارات بتكون واضحة، زى كان فيه بنت قدمت مشروع وطلبت 500 ألف جنيه، أنا عرضت عليها مليون جنيه، لأن المشروع فعلا يستحق.. فى الوقت اللى أيمن عباس عرض عليها 500 ألف وهيوفر لها مطبخ مجانا والتوزيع مجانا مع التنازل عن حقه فى الأرباح، وده كان عرض أفضل من العرض اللى أنا قدمته".

من جانبه، أوضح رجل الأعمال أيمن عباس عضو لجنة تحكيم البرنامج، أن أصعب ما فى البرنامج هو اتخاذ قرار الاستثمار فى أقل من 4 دقائق، بالإضافة إلى عامل الصدق، قائلا: "لازم يكون المستثمر اللى بيقدم مشروعه صادق فى معلوماته وبياناته ونتائجه اللى حققها".