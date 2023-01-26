الخميس 26 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تمويل بالملايين فى 4 دقائق.. لجنة تحكيم «شارك تانك» تكشف صعوبات البرنامج

محمد فاروق رجل الأعمال
محمد فاروق رجل الأعمال

قال محمد فاروق رجل الأعمال، فى مجال تصميمات وصناعة الأثاث، وعضو لجنة تحكيم برنامج "شارك تانك - Shark Tank"، المذاع حاليا على قناة cbc، إن قوانين البرنامج تنص عدم معرفة اللجنة بالمستثمر، الذى يقدم مشروعه نهائيا، ولا حتى عن فكرته ولا أى شيء يخص المشروع الذى يعرضه.

وأضاف فاروق، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم منى الشاذلى"، المذاع على قناة cbc، مساء اليوم الخميس، أن ذلك يزيد من صعوبة قرار الاختيار بالتمويل من عدمه، قائلا: "إحنا بنتفاجئ بمقدم المشروع وقتها.. وبيكون صعب جدا نقرر الاستثمار فى شركة لا نعرف نشاطها مسبقا".

وتابع: "لكن فى الوقت نفسه فيه استثمارات بتكون واضحة، زى كان فيه بنت قدمت مشروع وطلبت 500 ألف جنيه، أنا عرضت عليها مليون جنيه، لأن المشروع فعلا يستحق.. فى الوقت اللى أيمن عباس عرض عليها 500 ألف وهيوفر لها مطبخ مجانا والتوزيع مجانا مع التنازل عن حقه فى الأرباح، وده كان عرض أفضل من العرض اللى أنا قدمته".

من جانبه، أوضح رجل الأعمال أيمن عباس عضو لجنة تحكيم البرنامج، أن أصعب ما فى البرنامج هو اتخاذ قرار الاستثمار فى أقل من 4 دقائق، بالإضافة إلى عامل الصدق، قائلا: "لازم يكون المستثمر اللى بيقدم مشروعه صادق فى معلوماته وبياناته ونتائجه اللى حققها".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2023

بالتفاصيل الكاملة.. مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023 والرابط

شادي شاش لمتسابقة التقديم في «الدوم»: عيبكم واحد إنكم بتحفظوا

باقي من الزمن 56 يومًا.. موعد شهر رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟