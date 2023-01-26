الخميس 26 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مقابر و9 تماثيل لـ«ميسى».. تفاصيل الكشف الأثرى الجديد بسقارة

الكشف الأثري الجديد
الكشف الأثري الجديد بسقارة

أسفرت أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في سقارة، عن عدة اكتشافات أثرية تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة، وفقًا لـ«إكسترا نيوز».
والكشف الجديد هو عبارة عن مجموعة من المقابر التي تضم عددًا من التوابيت والمومياوات، كما عثرت البعثة على العديد من التمائم وأدوات التجميل والأدوات الفخارية.
وفي هذا السياق، كشف إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز» عن تفاصيل هذا الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة، مشيرًا إلى أن تلك المنطقة تواصل البوح بأسرارها الفرعونية، حيث يطلق عليها المتحف الكبير.

وأشار إلى أنه تم العثور على مقابر تعود لهذه الحقبة الزمنية، موضحًا أن هناك عددًا من الزوار في منطقة سقارة من أجل دخول المقبرة لمشاهدة تلك الاكتشافات التي تم الإعلان عنها اليوم.

وتابع: «أيضًا تم اكتشاف مقبرة لكاهن المجموعة الهرمية، و9 تماثيل تخص المدعو ميسي، بالإضافة إلى العثور على بئر يصل عمقها إلى 15 مترًا أسفله حجرة داخلها تابوت ومومياء كانت تغطى برقائق الذهب لم تمس ومغلق تمامًا منذ 4300 عام».

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