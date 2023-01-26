الخميس 26 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المؤشر نيكي يقطع سلسلة مكاسب قبل بيانات الناتج المحلي الأمريكي

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي

قطع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الخميس، سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، وقادت شركات الشحن التراجع، بينما ينتظر المستثمرون على مستوى العالم بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.12 بالمئة عند 27362.75 بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. 

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 بالمئة إلى 1978.40.

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام في أبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في (إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز) "لم تعلن أي شركة كبرى عن توقعاتها في الجلسة السابقة، لذا لم ير المستثمرون سوى القليل من القرائن اليوم. لا يمكن للمستثمرين في العالم اتخاذ أي خطوة قبل المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية".

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا أمس الأربعاء بعد سلسلة مخيبة من نتائج أعمال الشركات أذكت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للتشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، والتي قد تحدد اتجاه اجتماع السياسات المرتقب لمجلس الاحتياطي.

وفي اليابان، هبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست لتصنيع الرقائق 1.81 بالمئة و2.24 بالمئة على الترتيب.

كما تراجع سهم دايكن إنداستريز لصناعة أجهزة التكييف 1.83 بالمئة وهبط سهم مجموعة سوني لصناعة المعدات الصوتية 1.29 بالمئة.

فيما صعد قطاع العقارات 1.11 بالمئة ليسجل أفضل أداء من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو. لكن شركات الشحن تراجعت 2.82 بالمئة لتسجل أسوأ أداء.

وفي وقت سابق، استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 8 أشهر مقابل العملات الرئيسية، اليوم الخميس، إذ أدى موسم قاتم لأرباح الشركات الأمريكية إلى إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات البنك المركزي "الفيدرالي الأمريكي" الأسبوع المقبل.

المؤشر نيكي الياباني شركات الشحن التراجع بيانات اقتصادية بيانات اقتصادية أمريكية الاحتياطي الاتحادي

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وائل لطفي

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