خبير سياحى يوضح مكاسب مصر من مشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين

أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أهمية مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، في زيادة السياحة الوافدة إلى مصر، قائلاً:إن مشروع التجلي الأعظم هو مشروع كبير جدًا، سيزيد من عدد السياح التي تهتم بهذا النوع من السياحة وخاصة منطقة سانت كاثرين".

وأضاف هزاع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن مطار سانت كاثرين شهد تطويرًا، بحيث أن الطاقة الاستيعابية لمطار سانت كاثرين تستوعب أكثر، لافتاً إلى أن عدد السائحين في منطقة سانت كاثرين يقدر بـ 600 ألف سائح خلال العام، والمستهدف أن يكون مليون سائح.

وأوضح أن الدولة المصرية تضع خطة بإنهاء المشروع في أقرب وقت، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن يتم افتتاح المشروع في أبريل القادم، وسيكون هناك فندق بديل تحتوي عناصره على حجارة من نفس الطبيعة، بالإضافة إلى وجود حماية من السيول.

وأشار إلى أن هذ المشروع سمي بالتجلي الأعظم نظرًا للروحانيات المتواجدة فيه، ووجود أرض السلام، معقبا:"ننتظر في 2023 افتتاح هذا المشروع بالإضافة إلى افتتاح المتحف المصري".

عندما يتم الإعلان عن افتتاح المشروع، ستكون صورة إيجابية بالنسبة لكل منظمات السياحة العالمية من اليونسكو والآثار ، كما سيزيد التسويق السياحي في كافة المعارض السياحية.