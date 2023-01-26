مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 26-1-2023

تباينت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث شهدت بعض أسعار الحديد ارتفاعًا وكذلك الأسمنت بعد أن أعلنت بعض الشركات زيادة أسعارها مع الزيادة التي سجلتها أسعار الدولار مقابل الجنيه منذ بداية يناير الجاري، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 26 يناير 2023 .

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري: 27077 جنيهًا للطن.

بلغ سعر طن حديد عز: 27765 جنيهًا بعد أن اتجهت الشركة الأسبوع الماضي إلى رفع أسعارها مع زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه .

سجل سعر حديد المصريين: 28800 جنيه للطن للحديد التجاري، والسعر القطاعي من 29500 لـ 30 ألف جنيه للطن.

وارتفع سعر الحديد 3 مرات خلال الأشهر الأخيرة مع الارتفاعات المتتالية التي سجلها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وارتفع سعر الحديد في مصرمن 9 آلاف جنيه إلى 18 ألف جنيه، ثم وصل خلال الشهر الجاري إلى 26 ألف جنيه، بعد اتجاه أغلب شركات الحديد إلى رفع سعر الحديد بعدما ارتفع الدولار في البنوك وتحريك سعر الفائدة عالميا ومحليا.

سعر الأسمنت اليوم

سعر الأسمنت الرمادي: 1987 جنيهًا.

الأسمنت العسكري بني سويف: 1700 جنيه.

سعر أسمنت السويس: 1950 جنيهًا.

سعر الأسمنت الممتاز: 1900 جنيه.

سعر أسمنت المسلح: 1950 جنيه.

سعر أسمنت النصر 1900 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز: 1965 جنيها.

سعر أسمنت التعمير 1700 جنيه.

سعر أسمنت المنيا 1910 جنيهات.

سعر أسمنت المصريين 1720 جنيها.

سعر أسمنت الصعيد 1760 جنيها.

سعر أسمنت اسيوط 1750 جنيها.

سعر أسمنت النهضة 1750 جنيها.

سعر أسمنت وادي النيل 1840 جنيها 1850 جنيها.

سعر أسمنت المخصوص 1860 جنيها.

سعر أسمنت أسوان 1770 جنيها.

سعر أسمنت العسكري 1840 جنيها.

سعر أسمنت سيناء 1840 جنيها.

سعر أسمنت السويس 1940 جنيها.

سعر أسمنت السهم 1840 جنيها.

سعر أسمنت المعلم 1860 جنيها.

سعر أسمنت حلوان 1940 جنيها.

سعر أسمنت السويدي 1995 جنيها.

سعر أسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيهات.