الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

الأسمدة الأزوتية
الأسمدة الأزوتية

واصلت  أسعار الأسمدة الأزوتية استقرارها في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يناير 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار اليوريا 8200 جنيه للطن.

- أسعار النترات 8000 جنيه للطن.

- أسعار الفوسفات الناعم 12.5% بلغت 2500 جنيه.

- أسعار الفوسفات الخشن 12.5% سجلت 3500 جنيه.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن أن هناك زيادة واضحة فى اداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢ حيث بلغت قيمه صادراته  ولاول مرة نحو ٨.٦٢٩مليار دولار حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه والذي بلغت قيمه صادراته نحو ٧.٠٣٣مليار دولار.

صادرات الصناعات الكيماوية في  زيادة واضحة

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية  زيادة واضحة وكان ابرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة ٤٢% لتبلغ ماقيمته ٣.٣٨٩مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠مليار دولار  خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١% لتصل إلي  ماقيمته ٢.٤٦١مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة ب ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية  بنسبة  ١٠٥% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار   مقارنه بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعه بنسبه ٢٥% حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنه بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار

كشف المجلس  عن نمو صادرات القطاع لاهم ١٠ أسواق تصديريه خلال ٢٠٢٢ بنسبه نمو بلغت  ٣٢% حيث ارتفعت من ما قيمته ٣.٦٠٥ مليار دولار خلال ٢٠٢١ إلي نحو ٤.٧٤٧ مليار دولار خلال ٢٠٢٢.

أسعار اليوريا أسعار النترات أسعار الفوسفات الناعم أسعار الفوسفات الخشن صادرات الصناعات الكيماوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

القبض على فتاة تعرض صورًا فاضحة لها على فيسبوك وإنستجرام بالعجوزة

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء 25 يناير 2023

وزير الصحة: نتبنى استراتيجية مُتطورة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

«فرانس24»: مصر تهدف إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

«العدس» بـ50 جنيهًا.. أسعار البقوليات اليوم الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله