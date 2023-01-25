الأربعاء 25 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تضع إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء في أعياد الشرطة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وضعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء حسام الباز، مدير أمن دمياط والعقيد سامح ندا القائم بأعمال المستشار العسكرى للمحافظة، إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، حيث جاء ذلك خلال زيارتها لمقر إدارة قوات الأمن، في إطار الاحتفال بالذكرى 71 للبطولة التي جسدها رجال الشرطة البواسل بمدينة الإسماعيلية دفاعاً عن عزة وكرامة الوطن.

كما جاءت مراسم وضع الإكليل بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ولفيف من القيادات الأمنية وعزفت خلالها السلام الجمهوري وسلام الشهيد.

هذا وقد قدمت "المحافظ" التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء حسام الباز مدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة، معربة عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لجهود الأجهزة الامنية لحفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب، وأكدت "محافظ دمياط" أن تلك الذكرى العظيمة نستلهم منها روح التضحية والفداء التي سطرها أبناء مصر بأحرف من نور لحماية الوطن.

وقدمت الدكتورة منال عوض التحية إلى أسر الشهداء، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبنائها من شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بدمائهم فداءً للوطن وتحقيق الاستقرار للبلاد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، داعية أن يعيد تلك المناسبات العظيمة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والرفعة والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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