الأربعاء 25 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: مشاركة الرئيس كضيف رئيسى فى احتفالات الهند تعزز مكانة مصر وثقلها

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي استهله بتقديم التهنئة إلى جموع المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وكذا تقديم التهنئة إلى السيد/ محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، معربًا عن اعتزاز الوطن وأبنائه بجهود رجال الشرطة المصرية، في حفظ الأمن والأمان، والتقدير الكامل لتضحياتهم الباسلة مع أشقائهم في القوات المسلحة من أجل الحفاظ على استقرار الوطن.

وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة الهند الصديقة، في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي، لافتًا إلى أن مشاركة الرئيس كضيف رئيسي في احتفالات يوم الجمهورية الهندية تعزز مكانة مصر وثقلها المؤثر في الدوائر الإقليمية والعالمية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قمة أبوظبي، التى شارك فيها الرئيس السيسى، منذ أيام، كانت دليلًا جديدًا على حرص الزعماء العرب على التشاور وتنسيق الرؤى فيما بينهم، من منطلق القناعة بأن التأثيرات الإقليمية والعالمية تعد تحديات مشتركة، تتقاسمها البلدان، والتعاون أساس عبور الأزمات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، حيث جدد التأكيد على أن الموازنة الجديدة التي تم إعدادها حاليًا، تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات، لمواصلة جهود البرامج الخاصة بهذا الملف، لتحسين الأوضاع المعيشية لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الأزمات العالمية الراهنة التي تفرض تأثيرات اقتصادية على شعوب العالم أجمع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الدولة بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار عادلة، لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، لافتًا في هذا الصدد إلى بدء معارض أهلًا رمضان هذا الشهر في موعد مبكر.

25 يناير اجتماع مجلس الوزراء اليوم احتفالات يوم الجمهورية التعاون الاقتصادى الدكتور مصطفى مدبولي القوات المسلحة بمناسبة عيد الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أم كلثوم.. كبرياء الفن كما يجب أن يكون

الأكثر قراءة

استمر قرابة دقيقة.. زلزال يهز القاهرة والجيزة

حفاظًا على سلامتك.. نصائح للمواطنين عند وقوع زلزال

البحوث الفلكية: قوة زلزال القاهرة الكبرى 6 درجات.. وعمقه 54 كيلومترًا

رؤية تحليلية اقتصادية حول الاستفادة من تعزيز التعاون المشترك مع الهند

مدبولى: الموازنة الجديدة تضع بند الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات

19 مليار جنيه أرباحًا.. مشتريات أجنبية مكثفة تصعد بمؤشرات البورصة فى الختام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

لهذا أؤيد بقوة النشاط الاقتصادى للقوات المسلحة

إبراهيم داود

جولة مع عصمت النمر

ماجد حبته

تقنين أوضاع الكنائس

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الجيش الإسرائيلى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية

ما هى استراتيجية إسرائيل تجاه مصر فى 2023؟

أفضل لقاء بينهما واستمر 120 دقيقة.. كواليس اجتماع نتنياهو مع ملك الأردن