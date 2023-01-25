الهلالي يحاضر حول «دور المرأة في بناء الوعي» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي، محور اللقاء الذي تحتضنه قاعة بلازا 2 ما بين صالتي العرض 3، 4 بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يعقد في الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 28 يناير الجاري.

حيث يحل الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية، في ضيافة البرنامج الثقافي، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ويحاوره الإعلامي أحمد سالم.

ويتناول لقاء “دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي”، الحديث حول أهمية الدور الذي تلعبه المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي، فهي الملازمة لطفلها منذ مولده، ومنها يتلقي معارفه الأولي حول العالم، ومنها يستمد ثقافته فيما يخصه ويخص الموجودات من حوله.

كما يتطرق لقاء “دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي”، إلي الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المرأة في بناء الوعي الأخلاقي في المجتمع، فهي التي تنشئ أولادها، والذين يشكلون فيما بعد أفراد المجتمع، وعلي حسب ما تغرس الأمهات في نفوس أولادهن من قيم أخلاقية ووعي قيمي واع، تتشكل المجتمعات وتصطبغ.

يشار إلي أن الدكتور "سعد الدين الهلالي"، عرف بآرائه الفقهية المستنيرة، وله جهود ملحوظة في تجديد الخطاب الدين، سواء من خلال لقاءات الإعلامية، أو عبر كتبه ومؤلفاته التي يغلب عليها الاتجاه نحو التجديد. ومن بين مؤلفاته: “حقوق الإنسان في الإسلام .. دراسة تأصيلية”، “الإسلام وإنسانية الدولة”، “الجديد في الفقه السياسي المعاصر”، “المهارة الأصولية وأثرها في إنضاج الفقه وتجديده”، “البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية” وغيرها.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يقام في الفترة من 25 يناير وحتي 6 فبراير 2023، تحت شعار: "اسم مصر- معًا: نقرأ... نفكر... نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الرابعة والخمسين للمعرض، وشخصية المعرض الرئيسية لهذا العام الشاعر الراحل صلاح جاهين، وكاتب الأطفال كامل الكيلاني محور معرض الطفل للكتاب.