لأول مرة.. «الإحصاء» يخصص ركنًا للأطفال في جناحه بمعرض الكتاب

يشارك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحت رئاسة اللواء خيرت بركات، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وذلك للمرة الخامسة عشر .

يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار " على اسم مصر- معاً نقرأ نفكر نبدع".

تأتي المشاركة هذا العام مميزة، ويمثل الجناح الخاص بالجهاز أحد الأجنحة الرئيسية في المعرض، حيث يتم خلاله عرض لفيلم عن الخلفية التاريخية للجهاز، وفيلم عن التعداد الاقتصادي القادم ، وكذلك عرض حول العلاقات المصرية الأردنية نظراً لكونها ضيف شرف المعرض هذا العام .

هذا ولأول مرة سيكون هناك ركن للأطفال يعرض من خلاله فيلم "عالم بلا أرقام" بهدف تنمية الوعي الإحصائي لدى الأطفال في المراحل العمرية و الدراسية المختلفة، فضلاً عن عرض شامل لدليل النشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز و التي تقدر بحوالي 170 اصدار بدوريات مختلفة ( شهرية ، ربع سنوية ، سنوية ) تغطى كافة المجالات الديموغرافية و الاقتصادية والاجتماعية.