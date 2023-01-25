الأربعاء 25 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نص كلمة الرئيس أمام الصحفيين بالقصر الرئاسى الهندى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهند

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الصحفين بالقصر الرئاسي الهندي. 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "اسمحوا لي أن أتوجّه لدولة الهند الصديقة- حكومةً وشعبًا- بخالص التهنئة وأصدق التمنيات بكل الخير والأمن والسلام والتنمية، ومزيد من التقدم والرفعة والرخاء والازدهار بمُناسبة الاحتفال بـ "يوم الجمهورية".

وأضاف الرئيس: "وأودّ كذلك أن أتوجّه بخالص الشكر والتقدير لبلدكم الصديق على دعوتي للمُشاركة كضيف الشرف في الاحتفال بـ(يوم الجمهورية) هذا العام الذي تحتفل فيه مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو الأمر الذي يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة".
وتابع: "تأتي زيارتي الحالية إلى بلدكم العزيز في وقت تشهد فيه علاقاتنا الثنائية طفرة مشهودة في كافة أوجه التعاون، وتُمثل فرصة مُهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى حول سُبُل الارتقاء بالتعاون بين بلدينا على كافة الأصعدة، وكذا تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المُباشر على أمننا القومي".

واختتم الرئيس كلمته مؤكدا على أن مصر تتطلع لتحقيق أهداف مُشتركة في مُختلف المجالات استنادًا إلى الروابط التاريخية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الدولتان، وكذا عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المُتبادل في مُختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين.

وكانت رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي قد استقبلا الرئيس عبدالفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي في وقت سابق من اليوم. 

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