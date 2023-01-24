الثلاثاء 24 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«معلومات الوزراء» يطلق أول نسخة افتراضية من إصداراته البحثية داخل عالم «الميتافيرس»

الميتافيرس
الميتافيرس

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نسخة افتراضية من إصداره السنوي "مصر في عيون العالم"، اعتمادًا على تقنيات "الميتافيرس"، وذلك تزامنًا مع إطلاق النسخة الخامسة من الإصدار الذي رصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، من واقع المؤشرات والتقارير الخاصة بـ 60 مؤسسة دولية وإقليمية.
وتتيح النسخة الافتراضية الجديدة الإطلاع على محتويات إصدار "مصر في عيون العالم"، وذلك عبر إجراء جولة افتراضية داخل معرض يضم أبرز صفحات العدد الجديد، بما يتيح خدمات المركز المعرفية والبحثية لرواد العالم الافتراضي "الميتافيرس"، وذلك للمرة الأولى.
كما تسمح النسخة الافتراضية الجديدة من إصدار "مصر في عيون العالم"، استعراض كافة محتويات الإصدار بشكل تفاعلي، يتيح إرسال المقترحات والاستفسارات عبر إرسال التعليقات، بجانب قياس ردود الأفعال وحجم الاستجابات حيال المضامين المنشورة بالإصدار، عبر ضغط زر الإعجاب وغيره، علاوة على دعوة الآخرين للمشاركة في تلك الجولة الافتراضية بين صفحات الإصدار.
وتساعد تلك التقنيات الحديثة في توسيع قاعدة الفئات المستهدفة من إطلاق إصدارات المركز، عبر استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، بما يوفر قناة اتصال مستحدثة تتيح التفاعل مع الجمهور الجديد داخل عالم "الميتافيرس" ومخاطبة اهتماماته وقضاياه بشكل تفاعلي جذاب يلائم لغة العصر، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة في النشر الرقمي واستخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة لعرض البيانات والإحصاءات بشكل مبتكر.
ويتماشى إطلاق النسخة الافتراضية من إصدار "مصر في عيون العالم" مع توجه "مركز المعلومات" نحو تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار وتوفير المعلومات والبيانات للرأي العام، كان آخرها إجراء المركز لتجارب رائدة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كتابة عدد من التقارير والتحليلات، بالإضافة إلى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشروع "اللوحات المعلوماتية"، الذي يضع متخذ القرار على بعد "ضغطة زر واحدة" تفتح أمامه نوافذ تفاعلية، لتستعرض مؤشرات مصر الاقتصادية في كافة قطاعات التنمية، بما يوفر سرعة الإطلاع على آخر البيانات المحدثة اللازمة لاتخاذ القرارات المختلفة.
يذكر أن "إصدار مصر في عيون العالم 2022" ينقسم  إلى ٤ محاور رئيسية، وهي: المحور الاقتصادي، الذي يُركز على مرونة وقدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات المتتالية، ومحور التحول الرقمي وريادة الأعمال، والذي يُسلط الضوء على جهود التحول الرقمي ومستقبل الشركات الناشئة في مصر، والمحور الاجتماعي، الذي يُركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ودور مصر على المستوى الدولي، والمحور البيئي والذي يُركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخي في ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ Cop27.
*رابط الاصدارة على ميتافيرس:* https://www.spatial.io/s/mSr-fy-ywn-l-lm- ltqryr-lsnwy-2022-63cf12045ad833dcc3437694?share=767283487985185206

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