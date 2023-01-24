سفير مصر بالهند: مشاركة السيسى فى احتفالات عيد الجمهورية حدث غير مسبوق

تحدث وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، عن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالات الهند بيوم الجمهورية، قائلًا إنه «حدث غير مسبوق في العلاقات بين البلدين».

وأشار، خلال حواره اليوم مع التليفزيون المصري، إلى أن رئيس وزراء الهند يوجه دعوة لرئيس دولة من الدول التي يكن لها احتراما واهتماما كبيرا، وهذا العام تم اختيار الرئيس السيسي ممثلا لجمهورية مصر العربية في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة الهندية بمصر، وهذه أول مشاركة لرئيس مصري باحتفالات عيد الجمهورية، والتي لم تحدث في تاريخ العلاقات بين البلدين حتى في الخمسينيات والستينيات.

وأكد أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات القادمة طفرة كبيرة جدًا نتيجة اهتمام الدولتين ببعضهما البعض.