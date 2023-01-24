الثلاثاء 24 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سفير مصر بالهند: مشاركة السيسى فى احتفالات عيد الجمهورية حدث غير مسبوق

السيسي
السيسي

تحدث وائل حامد، سفير مصر لدى الهند، عن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالات الهند بيوم الجمهورية، قائلًا إنه «حدث غير مسبوق في العلاقات بين البلدين».

وأشار، خلال حواره اليوم مع التليفزيون المصري، إلى أن رئيس وزراء الهند يوجه دعوة لرئيس دولة من الدول التي يكن لها احتراما واهتماما كبيرا، وهذا العام تم اختيار الرئيس السيسي ممثلا لجمهورية مصر العربية في ضوء الاهتمام الكبير من القيادة الهندية بمصر، وهذه أول مشاركة لرئيس مصري باحتفالات عيد الجمهورية، والتي لم تحدث في تاريخ العلاقات بين البلدين حتى في الخمسينيات والستينيات.

وأكد أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات القادمة طفرة كبيرة جدًا نتيجة اهتمام الدولتين ببعضهما البعض.

السيسي رئيس مصري الرئيس السيسي الهند رئيس وزراء الهندي العلاقات المصرية الهندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أمريكا تنفذ تعليمات الصندوق!

الأكثر قراءة

وزير الرى: مصر حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع جنوب السودان

قناة السويس تشهد عبور أكبر مكتبة عائمة فى العالم «LOGOS HOPE»

المشدد 3 سنوات والغرامة لتاجر مخدرات بمدينة نصر

محافظ قنا يلتقى كبار التجار والموزعين لمحاربة غلاء الأسعار

بيان من اتحاد كرة القدم بشأن أزمة مارك كلاتنبرج

قمة سياحية سعودية خلال معرض سوق السفر العربى بدبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

تذليل الأزمات بقدرة القادر

جمال رشدي

٢٥ يناير.. عيد قديسين الوطنية

جلال حمام

إعلام الإخوان يستهدف استقرار الدولة

محمد رفعت

سامى شرف.. رحيل رجل شريف

أسامة حمدي

كنا أكثر سعادة عندما كنا أقل استهلاكًا

منى رجب

البطولة بين الحقيقة والفبركة فى الترند

ماجد حبته

حوار مجتمعى حول الموازنة

عبدالوهاب داود

مصر والعرب.. تكامل لا تفاضل

صور

تشييع جنازة سامى شرف

الوزير يستجيب لـ«الدستور».. بطلة «قادرون باختلاف» فى تدريبات السباحة بعد قيدها باتحاد المكفوفين

محمد شريف يحتفل بهدفيه في شباك الزمالك مع نجله بالتتش

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور الأردن.. ويلتقى الملك عبدالله

وزير العدل الفلسطينى: ممارسات الاحتلال العنصرية بحق الخان الأحمر مخالفة للقوانين الدولية

تقييم استراتيجى.. كيف تتعامل إسرائيل مع القوى الدولية فى 2023؟