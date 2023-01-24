الثلاثاء 24 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية والأول الثانوي

اللواء إبراهيم أبوليمون
اللواء إبراهيم أبوليمون

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على انتظام أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.
وتلقى محافظ المنوفية تقريراً من مديرية التربية والتعليم عن سير الامتحانات، حيث أدى اليوم الثلاثاء الموافق 24 يناير طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ (399) لجنة ، وبدأت الإمتحانات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين( 81 ألف و 814) طالب ، وغياب (696) طالب بنسبة حضور 99,2% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.

أدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوى الإمتحانات في مادة الرياضيات " فترة أولى " بإجمالى حضور (39 ألف و 277) طالب وطالبة وغياب (188) طالب بنسبة حضور  (99,99%)، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.
وأكد محافظ المنوفية حرصه علي المتابعة المستمرة لسير الامتحانات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير الإمتحانات ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع أي معوقات حفاظاً علي مستقبل الطلاب.

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