حل لغز العثور على جثة مسن مقطعة لأشلاء داخل شقة بعابدين

استمر رجال مباحث القاهرة على مدار ٣أايام في محاولات عديدة لحل لغز العثور على جثة مسن متفرقة لأشلاء داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة عابدين.

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كانت البداية بتحرير محضر داخل قسم شرطة عابدين بتغيب أشرف محمد 54 عامًا، وبدأت الأجهزة الأمنية وأسرته في البحث عنه وتفريغ كاميرات المراقبة؛ أملا لوجوده في اللقطات، ولكن المفاجأة في أحد مقاطع الفيديو، التي رصدته كاميرات المراقبة، يظهر فيه المجني عليه يصعد إلى شقة صديقه بمنطقة عابدين.



تحريات المباحث

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة عابدين أن المتهم بارتكاب الواقعة يدعى "هاني.ج " يعمل مدرب كرة قدم صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، وأن يوم الواقعة صعد إلى شقته لتناول وجبة غداء سويًا ونشبت مشادة كلامية بينهما بسبب سرقة مبلغ مالي من المتهم وقام بالتخلص منه وأنهى حياته وقام بتقطيع جثمانه إلي أشلاء.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وتشكيل فريق بحث وبإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.



تمثيل الجريمة

وعقب الانتهاء من التحقيقات التي امتثل فيها المتهم أمام النيابة العامة والتي أدلى فيها باعترافات تفصيلية حول ارتكاب جريمته، اصطحبت أجهزة الأمن المتهم إلى مسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة لتمثيل الجريمة وشرح كيفية ارتكابها أمام المحقق من فريق النيابة العامة، وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه إياها من عدمه واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم.



عقوبة القتل

ونصت الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري على أن يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى إذ إن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.