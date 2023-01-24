حسام دياب يكشف كواليس حضوره تصوير مشاهد الإعدام

قال المصور الصحفي حسام دياب، إنه كان يعمل بجريدة الشرق الأوسط في الثمانينيات، وطلب من صحفي شهير في قسم الحوادث إتاحة الفرصة له بتصوير جريمة إعدام.

وكشف دياب، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، كواليس حضوره تصوير الإعدام، وعن أغرب طلب للمحكوم عليه بالإعدام قبل تنفيذ الحكم، قائلًا: "الشخص المحكوم عليه بالإعدام طلب كباية شاي، وحرصت على تصوير يده دون أن أبين وجهه، الصورة دي علمت مع الناس لسنين طويلة".



نظريات الإبصار في التصوير



وأوضح المصور الصحفي حسام دياب، أن نظريات الإبصار عند المصور تختلف بصورة كبيرة عن باقي الأشخاص الطبيعيين، والذين ليس لديهم ميول لهذه الهواية.

وأضاف أن التصوير قديمًا كان يتطلب رؤية واضحة من حامل الكاميرا، حتى يوصل معنى الصورة إلى الجمهور بصورة صحيحة وواضحة للجميع، خاصة وأن الكاميرات القديمة لم يوجد بها إمكانيات التعديل والفوتوشوب مثلما يوجد الآن.