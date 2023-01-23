وفاة سامي شرف سكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

أعلن الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، وفاة سامي شرف، الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية، وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمعلومات.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الاثنين: “وفاة سامي شرف في مستشفى وادي النيل، بعد فترة معاناة مع المرض استمرت لعدة أشهر، وغدا سيشيع جثمانه الطاهر”.

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” في تقريرها أبرز المعلومات عن سامي شرف.

أحد مؤسسي المخابرات العامة المصرية وسكرتير الرئيس عبد الناصر الشخصي للمعلومات.

ولد سامي شرف في حي مصر الجديدة بالقاهرة في عام 1929، وهو الطفل الرابع والذكر الثالث من بين ستة أطفال لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة.

والده الدكتور محمد عبد العزيز شرف من مواليد محافظة بني سويف (1889 – 1953)، وكان طبيبا حاصلا على شهادة الدكتوراه في الجراحة العامة من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة. وعمل مفتشا بوزارة الصحة في عدد من محافظات مصر من بينها محافظة بني سويف.

تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في القاهرة ثم التحق بالكلية الحربية عام 1946 وتخرج منها في 1 فبراير عام 1949 وتم تعيينه في سلاح المدفعية برتبة الملازم، بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية.

وعندما سافر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمشاركة في مؤتمر باندونج، استدعاه وكلفه بإنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات وعينه سكرتيراً للرئيس للمعلومات.

استمر في هذا العمل وحصل على درجة مدير عام ثم وكيل ثم نائب وزير فوازير، قبل وفاة جمال عبد الناصر، تم تعيينه وزيراً للدولة ثم وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية في أبريل عام 1970.

وطلب سامي شرف من الرئيس أنور السادات بعد رحيل عبد الناصر أن يتقاعد ثلاث مرات لكنه رفض.