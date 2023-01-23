الإثنين 23 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مؤشر «نيكي» يقفز بأكثر من 1% اليوم الإثنين

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي

قفز المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة اليوم الإثنين مقتفيا أثر زيادة شهدتها وول ستريت الأسبوع الماضي بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق.
وأنهى نيكي التعاملات على ارتفاع 1.33 بالمئة مسجلا 26906.04 نقطة بعد أن زاد في وقت سابق إلى 26938.28 للمرة الأولى منذ شهر.
ومن بين 225 سهما مدرجا على المؤشر، ارتفع 182 وتراجع 39 واستقر أربعة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.96 بالمئة إلى 1945.38 بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 ديسمبر عند 1947.88.

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وتراجع الين عن أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الذي بلغه الأسبوع الماضي مما ساهم في دعم معنويات المستثمرين خاصة المصدرين.
وارتفع سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2.52 بالمئة. كما حقق سهم مجموعة راكوتن للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت قفزة بلغت 3.48 بالمئة مما جعله الأفضل أداء على نيكي.
وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 1.73 بالمئة. 

وصعد سهم فاست ريتيلنج المشغلة لمتاجر يونيكلو 2.66 بالمئة.

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كما ارتفع سهما شركتي تصنيع السيارات تويوتا 0.32 بالمئة وسوزوكي 1.76 بالمئة.

وفي وقت سابق، تراجعت أسعار النفط متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة، بسبب إجازة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا، وسجل خام برنت  تراجع بنسبة 0.06% إلى 87.66 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.66 دولار للبرميل، بما يعني 0.06%. 

وكانت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا قد اتفقت في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال محللو السلع في مؤسسة (إيه إن زد)، في مذكرة، إن البيانات تظهر انتعاشا قويا في السفر في الصين بعد تخفيف قيود "كوفيد-19"، مشيرين إلى زيادة 22% في الحركة المرورية على الطرق حتى الآن هذا الشهر مقارنة بالعام الذي سبقه في 15 مدينة رئيسية في البلاد.

المؤشر نيكي الياباني وول ستريت الأسهم المرتبطة بالرقائق نيكي المؤشر توبكس

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