الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع بدعم العقود الآجلة الأمريكية وتراجع الين

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي

محا المؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ تعززت المعنويات بارتفاع العقود الآجلة الأمريكية بعد خسائر وول ستريت الليلة الماضية وكذلك تراجع الين.

وأنهى نيكي الجلسة مرتفعا 0.56 بالمئة إلى 26553.53 نقطة بعد أن كان قد انخفض 0.3 بالمئة في وقت سابق من اليوم على أثر خسائر وول ستريت.

وسجل المؤشر زيادة أسبوعية 1.66 بالمئة.

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وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.59 بالمئة إلى 1926.87 نقطة، وصعد 1.25 بالمئة خلال الأسبوع.
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة الليلة الماضية بعد أن أشارت بيانات إلى شح في سوق العمل جددت المخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي مساره للرفع الشديد لأسعار الفائدة مما قد يؤدي بالاقتصاد إلى الركود.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث "الأسهم اليابانية قوية مقارنة بأداء وول ستريت الضعيف خلال الليل".

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وأضاف "يبدو أن المستثمرين يراهنون على ارتفاع وول ستريت في الجلسة المقبلة.. كما أدى ضعف الين إلى تحسن المعنويات".

وارتفع سهم فاست ريتيلينج، صاحبة العلامة التجارية يونيكلو، 0.94 بالمئة. وارتفع سهم دايكن إندستريز لتصنيع أجهزة التكييف 2.09 بالمئة، كما صعد سهم شركة الاتصالات كيه.دي.دي.آي 1.27 بالمئة.

وقفزت أسهم شركات الخطوط الجوية 3.18 بالمئة لتتصدر 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو بعد أن قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن الحكومة ستنظر في مراجعة تدابير كوفيد-19 بحلول الربيع وخفض تصنيف المرض إلى فئة أقل خطورة.

هذا، وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات الرقائق 0.18 بالمئة.

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وتراجعت منصة الخدمات الطبية عبر الإنترنت إم3 بنسبة 1.44 بالمئة.

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