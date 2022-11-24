الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المؤشر نيكي يغلق عند ذروة شهرين

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي
ads

اختتم المؤشر نيكي في اليابان تداولات اليوم الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مقتفيا أثر وول ستريت التي سجلت ارتفاعات الليلة الماضية وسط آمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.95 بالمئة عند 28383.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.
كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 2018.80 نقطة.

وأنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية على مكاسب قوية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر نوفمبر أن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تتباطأ قريبا.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد على في الأول والثاني من نوفمبر الجاري، وشهد قيام الاحتياطي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في عقود، أن المسؤولين متفقون إلى حد كبير على أن بإمكانهم التوقف عن الرفع الكبير للفائدة والاكتفاء بالمضي بخطوات أصغر.

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس.إم.بي.سي نيكو سيكيور، إن المحضر عزز المعنويات، كما أقبل مستثمرون عالميون على الأسهم اليابانية.

وكانت الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ قفزت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.55 و4.56 بالمئة على التوالي.

وقفز مؤشر شركات الشحن 5.07 بالمئة ليقود المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وصعد سهم نيبون يوسين 6.05 بالمئة بينما قفز سهم ميتسوي أو.إس كيه لاينز أربعة بالمئة.

وفي وقت سابق، تراجع الدولار اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة.

وكشف المحضر المرتقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر، أن المسؤولين على قناعة كبيرة بأن بإمكانهم التحرك الآن بخطوات أصغر في رفع أسعار الفائدة.

المؤشر نيكي اليابان وول ستريت المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الصحة: زيادة مراكز علاج الأمراض الوراثية لـ حديثى الولادة إلى 42

«بترومنت» تنفي إعلانها عن وظائف جديدة

حدث ليلاً| جثة غامضة في ميت غمر ومقتل سمسار بحدائق أكتوبر

التحفظ على مستلزمات طبية و172 ألف ريال سعودي قبل تهريبها بمطار برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟