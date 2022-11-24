المؤشر نيكي يغلق عند ذروة شهرين

اختتم المؤشر نيكي في اليابان تداولات اليوم الخميس عند أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مقتفيا أثر وول ستريت التي سجلت ارتفاعات الليلة الماضية وسط آمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.95 بالمئة عند 28383.09 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر.

كما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 2018.80 نقطة.

وأنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الليلة الماضية على مكاسب قوية، بعدما أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر نوفمبر أن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تتباطأ قريبا.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد على في الأول والثاني من نوفمبر الجاري، وشهد قيام الاحتياطي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في محاولة لكبح التضخم المرتفع لأعلى مستوياته في عقود، أن المسؤولين متفقون إلى حد كبير على أن بإمكانهم التوقف عن الرفع الكبير للفائدة والاكتفاء بالمضي بخطوات أصغر.

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس.إم.بي.سي نيكو سيكيور، إن المحضر عزز المعنويات، كما أقبل مستثمرون عالميون على الأسهم اليابانية.

وكانت الشركات ذات الوزن الثقيل المرتبطة بالرقائق الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ قفزت أسهم طوكيو إلكترون وأدفانتست 3.55 و4.56 بالمئة على التوالي.

وقفز مؤشر شركات الشحن 5.07 بالمئة ليقود المكاسب بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد سهم نيبون يوسين 6.05 بالمئة بينما قفز سهم ميتسوي أو.إس كيه لاينز أربعة بالمئة.

وفي وقت سابق، تراجع الدولار اليوم الخميس مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة.

وكشف المحضر المرتقب لاجتماع لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي، الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر، أن المسؤولين على قناعة كبيرة بأن بإمكانهم التحرك الآن بخطوات أصغر في رفع أسعار الفائدة.