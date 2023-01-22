للعمال والأئمة والخطباء.. رابط وموعد تقديم مسابقة وزارة الأوقاف 2023

يكثف البحث عن وظائف وزارة الأوقاف للأئمة والعمال والخطباء بعد أن كشفت وزارة الأوقاف المصرية إنهاء التحضيرات اللازمة للإعلان عن وظائف جديدة للعام 2023 تشمل العمال والأئمة والخطباء، يتم اختيارها بموجب مسابقة.

وظائف الأوقاف 2023

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين ألف إمام وألف عامل في 31 يناير 2023، وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة سيكون لهم نسبة 5% بالنسبة للأئمة ومثلهم أيضا للعمال.

وقالت الوزارة إن التقديم سيكون على بوابة الوظائف الحكومية، على أن تكون المسابقة بنظام التثبيت والتعيين الفوري وليس التعاقد أولا.

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لشرط السن فسيكون للعمال 35 سنة وللأئمة 30 سنة بحد أقصى، وهي الشروط التي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

موعد التقديم في وظائف الأوقاف 2023

فتحت بوابة الوظائف الحكومية يوم الثلاثاء الماضي، 20 يناير 2023 رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف المصرية، ويستمر فتح رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف المصرية من اليوم الثلاثاء 14 فبراير وحتى 2 مارس المقبل، وذلك التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تشمل وظائف الأوقاف 1000 إمام و1000 عامل مسجد.

للعمال والأئمة والخطباء.. رابط تقديم مسابقة وزارة الأوقاف 2023

​ويتم التقديم لمسابقة على رابط وظائف وزارة الأوقاف من خلال الضغط هنا

خطوات التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2023

1- بعد فتح رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف المصرية يتم اختيار وظائف وزارة الأوقاف

2 - الدخول للصفحة الرئيسية واختيار وظائف إمام وخطيب ومدرس (تعاقد)

3 - ملء البيانات المطلوبة مع التأكد من توافر كافة الشروط

بوابة الوظائف الحكومية 2023

ووفقا لـ بوابة الوظائف الحكومية فإن شروط التعاقد على 1000 وظيفة عامل مسجد والأوراق المطلوبة هي:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .

- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل .

عدد وظائف الأوقاف 2023

وفي وقت سابق أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن فتح باب التقديم للتعاقد على عدد 1000 متقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس، و1000 عامل مسجد، وذلك بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية يوم 15 فبراير الجاري حتى 2 مارس المقبل.

بوابة الوظائف الحكومية 2023

وطلب الجهاز على الراغبين في شغل الوظائف التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز من هنا، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.