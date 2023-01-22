«التخطيط» تشهد توقيع برنامج العمل السنوى للمؤسسة الإسلامية في مصر.. اليوم

بحضور 4 وزراء..

تشهد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اليوم الأحد، حفل توقيع برنامج العمل السنوى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جهورية مصر العربية لعام 2023.

ويقام الحفل بحضور عدد كبير من مسئولى الحكومة المصرية وممثلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومن أبرز الحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

كانت مصر قد استضافت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية يونيو الماضى بمدينة شرم الشيخ، وذلك للمرة الأولى منذ 30 عامًا، تحت شعار (بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة)، وشارك في هذه الاجتماعات وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة، كما شارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون لمؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، إلى جانب ممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وصرحت وزيرة التخطيط آنذاك بأن مصر لها تاريخ طويل وعلاقة ممتدة بالبنك منذ إنشائه عام 1974 وبلغت محفظة التعاون مع البنك أكثر من 16 مليار دولار، وشهدت تلك الدورة من الاجتماعات توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية الشريكة والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، منها توقيع خطاب نوايا لتعزيز الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة قطاع الأعمال العام، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذا توقيع خطاب نوايا بين وزارتي التخطيط والتجارة والصناعة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" لإنشاء أكاديمية التصدير.

كما تم إطلاق الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك في القاهرة، والإطلاق الرسمي لمؤسسة منتدى القطاع الخاص "PSF" بالتعاون بين مجموعة البنك، ووزارة التخطيط.