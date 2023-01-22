الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار أجزاء من عقارين شرق الإسكندرية

انهيار أجزاء من عقار
انهيار أجزاء من عقار

شهدت شرق الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقى قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقارين أرقام 55 شارع 18 وتقاطع شارع 56 مع شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي.

وتبين من المعاينة سقوط شرفة العقار الأول وأجزاء أخرى معلقة، وانهارت أجزاء من شرفة الطابق الـ11 بالعقار الثاني، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة. 

وجرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من العقارين، ووضع حواجز حولهما حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعتين بقسم شرطة المنتزه أول، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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