دورة جديدة لبرنامج «كتاب وشاشة» لمحو الأمية بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات الدورة التجريبية الثانية لمحو الأمية، في إطار برنامج «كتاب وشاشة»، الذي يهدف إلى تطوير منهج جديد لتعليم القراءة والكتابة للكبار، وستستمر الدورة لمدة عشرة أشهر بدءًا من شهر يناير الجاري.

ويأتي ذلك البرنامج في إطار فعاليات وأنشطة مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها.

وكان المتخصصون بمكتبة الإسكندرية قد بدأوا في تطوير منهج جديد لتعليم القراءة والكتابة للكبار منذ بداية عام 2021، يعتمد على تعليم القراءة والكتابة بطريقة صوتية من خلال كلمات اللغة العامية، ثم تعليم كلمات اللغة العربية الفصحى في مرحلة تالية، مع الاستفادة من أساليب تدريس اللغات الأجنبية.

ويتميز المنهج أيضًا بتدريب الدارسين على التعامل مع أنواع مختلفة من النصوص التي تقابلهم في حياتهم اليومية، مثل الاستمارات والعقود ونشرات الأدوية واللافتات والإعلانات، كما يحرص المنهج على إدماج الهاتف المحمول في العملية التعليمية؛ حيث تعتبر الهواتف المحمولة من أهم الوسائط المستخدمة في القراءة والكتابة في حياتنا المعاصرة.

هذا المنهج قد تم تطويره من خلال خبرة المتخصصين ببرنامج (القراءة السهلة) الذي تقدمه مكتبة الإسكندرية منذ عام 2019 لخريجي فصول محو الأمية؛ وقد جاءت فكرة البرنامج لتشجيع الحاصلين على شهادة محو الأمية على القراءة ومواصلة التعلم، حيث تنقطع صلة الكثيرين منهم بالقراءة عقب الحصول على الشهادة، فيرتدون إلى الأمية مرة أخرى. وقد أمكن من خلال برنامج القراءة السهلة رصد الصعوبات التي يعاني منها خريجو فصول محو الأمية في القراءة، وتم تطوير المنهج الجديد لمواجهة تلك الصعوبات.

تم تجريب المنهج للمرة الأولى من خلال فصل تجريبي لمحو الأمية خلال عام 2022، ليضم نماذج مختلفة من الدارسين، وفئات عمرية مختلفة، وتم التنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لكي يؤدي الدارسون امتحان محو الأمية في نهاية الدورة التجريبية، تمهيدًا للحصول على شهادة محو الأمية.