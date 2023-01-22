الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 22 - 1- 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع وجود عدم استقرار في أسعار الدولار خلال الأيام الماضية، شغل بال ملايين من المواطنين المسافرين إلى البلاد بالخارج التعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 22- 1- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وسجلت العملة استقرارا أمام سعر الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأحد استقراراً ملحوظاً طبق آخر تحديثات شاشات لعرض أسعار العملات بالبنوك المصرية.

 

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حركة سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري.

 

سعر الدولار اليوم الأحد 22- 1- 2023 في البنوك المصرية

وتنشر “الدستور” خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في كافة البنوك المصرية.

 

اقرأ ايضا

خامسة ابتدائي.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي

ابتدائي وإعدادي.. بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2023

 

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023  في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد 22 يناير 2023 

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلى اليوم الأحد 22 يناير 2023 

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في ميد بنك اليوم الأحد 22 يناير 2023 

سجل الدولار فى ميد بنك نحو 29.80 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

تقرير روسى: قرار ضم الجنيه المصرى لقائمة العملات يحقق الاستقرار التجارى والمالى

خبير: إدراج الجنيه المصرى فى قائمة العملات بروسيا يقلل من هيمنة الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في بنك الكويت الوطني 

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 29.80 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع.

 

اقرأ أيضا:

خبراء يتوقعون خفض الدولار عقب اعتماد الجنيه المصرى بسلة العملات فى روسيا

 

سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم الأحد 22 يناير 2023 

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد سعر الدولار اليوم اسعار الدولار اليوم الدولار البنوك المصرية سعر الدولار مقابل سعر الجنيه سعر الجنيه المصري أسعار العملات بالبنوك المصرية حركة سعر الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 22 - 1- 2023 فى البنوك المصرية

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأحد 22-1-2023 فى محافظات مصر

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأحد 22 يناير 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم