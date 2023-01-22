سعر الدولار اليوم الأحد 22 - 1- 2023 فى البنوك المصرية

مع وجود عدم استقرار في أسعار الدولار خلال الأيام الماضية، شغل بال ملايين من المواطنين المسافرين إلى البلاد بالخارج التعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 22- 1- 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وسجلت العملة استقرارا أمام سعر الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأحد استقراراً ملحوظاً طبق آخر تحديثات شاشات لعرض أسعار العملات بالبنوك المصرية.

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن حركة سعر الدولار مقابل سعر الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم الأحد 22- 1- 2023 في البنوك المصرية

وتنشر “الدستور” خلال هذا التقرير سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في كافة البنوك المصرية.

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أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 29.69 جنيه للشراء و29.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد 22 يناير 2023

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك قطر الوطني الأهلى اليوم الأحد 22 يناير 2023

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك اليوم الأحد 22 يناير 2023

سجل الدولار فى ميد بنك نحو 29.80 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 29.80 جنيه للشراء و29.90 جنيه للبيع.

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سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم الأحد 22 يناير 2023

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 22 يناير 2023 في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد 29.79 جنيه للشراء و29.89 جنيه للبيع.