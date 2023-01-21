نعرف غدًا.. موعد بداية شهر رجب 1444 موعد شهر رمضان 2023

ننشر لكم موعد بداية شهر رجب 1444 هـ بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر جماد الثاني 1444 هـ يبحث الآلاف من المواطنين عن موعد بداية شهر رجب كونه يحمل معه أولى نسمات شهر رمضان الكريم، كما يكثر فيه صيام السنن المحببة والنوافل، الذي تشتاق له القلوب والأحوال لما في من خيرات وتبديل الأقدار، لذا يكثر البحث عن متى رجب 2023؟ للاستعداد له وشحذ الهمة للشهر الفضيل.

متى بداية شهر رجب 2023؟

من المفترض أن تحدد دار الإفتاء المصرية متى يبدأ رجب 2023 ، بعد غروب شمس غد الأحد الموافق 29 من جمادى الآخر لعام 1444هـ و22 من يناير الجاري لعام 2023م، من خلال استطلاع هلال شهر رجب 1444 وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، وأحد الأشهر الحرم والتي يستحب فيها الإكثار من العمل الصالح والطاعات، وحددت الحسابات الفلكية موعد شهر رجب 1444 فلكيا.

يذكر أن دار الإفتاء سوف تحسم متى رجب 2023؟ بعد استطلاع الهلال بعد مغرب الغد الأحد، ليكون يوم الإثنين الموافق 23 يناير غرة شهر رجب 1444- 2023 أو المتمم لشهر جمادي الأخر، لتكون بداية رجب يوم الثلاثاء 24 يناير 2023م .

متى يبدأ شهر رجب 2023 فلكيا

ووفقا للحسابات الفلكية، سيولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساء، بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 28 من جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 21 يناير الجاري، وهو اليوم السابق ليوم الرؤية، وفي يوم الرؤية الأحد المقبل 29 من جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 22 يناير 2023 يبقى الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 44 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 42 -45 دقيقة.

ومن المرتقب أن يبدأ شهر رجب 1444 فلكيًا الاثنين المقبل 23 يناير 2023، وحسبما أوضحت الحسابات الفلكية للتقويم الهجري 1444 فإن عدة شهر رجب هذا العام فلكيا ستكون 29 يوما، حيث سينتهي شهر رجب 1444 في الاثنين 20 فبراير 2023.

وستحسم دار الإفتاء المصرية عدة شهر رجب 1444 وقت استطلاع هلال شهر شعبان 1444 في يوم الرؤية الذي يوافق يوم 29 من الشهر الهجري.

موعد شهر رمضان 2023

يفصلنا عن استقبال شهر رمضان كريم ايام معدودة، ووفقا لتوقعات معهد البحوث الفلكية المصري حسب الحسابات الفلكية، فبداية شهر رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي يوم الجمعة 21 أبريل 2023، ولكن الرؤية الشرعية للهلال هي الفاصل.

متى يولد هلال شهر رمضان 1444 هـ

يولد هلال الشهر الكريم بعد حدوث الاقتران يوم الأربعاء 22 مارس 2023 في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء، وفق بيان معهد الفلك.

ولن يتم إعلان موعد رمضان بشكل رسمي إلا بعد بيان دار الإفتاء المصرية بعد قيامها برؤية هلال الشهر الكريم، ومن المقرر أن يكون موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 في يوم 29 من شهر شعبان الهجري.