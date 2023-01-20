يتسأل قطاع عريض من المسلمين عن موعد بداية شهر رجب 2023 وكم يوم متبقي على رمضان 1444 عبر المنصات الإلكترونية وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها علماء معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان والتي لا يمكن اعتمادها رسميا إلا من خلال دار الإفتاء المصرية من خلال الرؤية الشرعية للهلال والتي تتم من خلال مراكز الاستطلاع.

موعد بداية شهر رجب 2023 وكم يوم متبقي على رمضان 1444

بدأ العد التنازلي لاستطلاع هلال رجب 1444/2023 من خلال اللجنة الشرعية المكلفة من دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال الأشهر الهجرية من بينها شهر رجب حيث والذي يتم استطلاع هلاله يوم الأحد 29 جمادي الأخر 1444هـ الموافق 22 يناير 2023 م من كافة مراكز الاستطلاع المنتشرة في المحافظات حيث يكون اول أيام الشهر يوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023.

ويبدأ شهر رمضان هذا العام يوم فلكيا يوم 23 مارس 2023 وفقا لكافة حسابات معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان حيث يولد الهلال يوم 29 شعبان الموافق 21 مارس 2023 إذا فلم يعد متبقي عليه سوا 61 يوما فقط.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 1444/2023

أعلن خبراء معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان وفقا لحساباتهم الفلكية أن ليلة الإسراء والمعراج التي توافق 27 من شهر رجب ستكون يوم 17 فبراير 2023 على أن ينتهي يوم 20 فبراير المقبل حيث لهذه اللية مكانه في نفوس المسلمين لكونها اللية التي فرض فيها الله سبحانه وتعالي الصلاة على المسلمين في رحلتي الإسراء والمعراج.

فيما يمكن تحري ليلة القدر خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان 1444 / 2023 وفقا لكافة الأحاديث الواردة في السنة النبوية حيث يعادل قيام ليلها عبادة 1000 شهر.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1444

موعد بداية شهر رجب 2023 وكم يوم متبقي على رمضان 1444 وموعد استطلاع هلال شعبان تساؤلات يطرحها المسلمين عبر المنصات الإلكترونية حيث يتم استطلاه هلال شعبان يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023 حيث يولد الهلال فلكيا يوم الاثنين الموافق 29 رجب 1444.

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