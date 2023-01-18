الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

خطة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان: فرش 1000 مسجد وتوزيع 300 طن لحوم

د. أيمن أبوعمر
د. أيمن أبوعمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن مديريات الأوقاف تعمل على قدم وساق لإعداد خطة عمل شهر رمضان المبارك لعرضها على رئيس القطاع الديني، واعتمادها من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في موعد أقصاه 15 من شهر رجب المقبل لعام 1444.

وأوضح أبو عمر لـ"الدستور"، أن هناك خطة غير مسبوقة في الإعداد لشهر رمضان من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، بشأن خطة التهجد والاعتكاف والدروس والندوات والمقارئ القرآنية، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، تتضمن الخطة أيضا إقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى. 

وأضاف أن الخطط تشمل التهجد والاعتكاف والدروس والندوات والمقارئ القرآنية، والانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير اللازمة وتجديد فرش 1000 مسجد قبل حلول شهر رمضان الكريم، والعناية بمصليات السيدات وعمليات النظافة المستمرة وبما يليق بحرمة المسجد وعظمة الشهر الفضيل. 

وأشار وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إلى أنه تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و٣٠٠ طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام.

ولفت أبو عمر، إلى أنه سوف يتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة  أنه قراءة السورة في شهر رمضان المبارك قرآن الجمعة ، وقرآن العصر ، وقرآن السهرة، وذلك بالمساجد الكبرى وفق الخطة التي سيتم اعتمادها لكل مديرية.

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