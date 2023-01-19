يكثر السؤال على مواقع البحث المختلفة كم باقي على شهر رجب 2023 خاصة حلول ذكرى الإسراء والمعراج خلاله وببدايته يبدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان 2023.

كم باقي على شهر رجب 2023

نعرض لكم في التقرير التالي إجابة السؤال المطروح عن كم باقي على شهر رجب 2023 والأدعية المستحب الدعاء بها في هذا الشهر.

4 أيام تبقت على أول يوم في شهر رجب للعام الهجري 1444 والذي يكون موعده الإثنين 23 يناير 2023.

ويتم استطلاع هلال شهر رجب يوم الأحد 22 يناير 2023، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة عبر الطرق الشرعية.

الأدعية المستحبة في شهر رجب 2023



قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه "الأم" (1/ 264): وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ، وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

اللهمَّ بارِكْ‏ لَنا فِي‏ رَجَبٍ‏ وَشَعْبانَ، وَبَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَأَعِنَّا عَلَى الصِّيامِ وَالْقِيامِ، وَحِفْظِ اللِّسانِ، وَغَضِّ الْبَصَرِ، وَلا تَجْعَلْ حَظِّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَالْعَطَشَ

اللهم زدنا في شهر رجب نورًا في القلب وضياءً في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين.

اللهم زدنا في شهر رجب نوراً في القلب، وضياء ًفي الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رب العالمين

اللهمَّ إنِّي أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها، وبواطن سيئاتي، وظواهرها، وسوالف زلَّاتي، وحوادثها، توبةَ من لا يُحدِّث نفسه بمعصيةٍ ولا يُضمر أن يعود في خطيئة

يا إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي كما وَعَدت، واعفُ عن سيئاتي كما ضَمِنت، وأوجب لي محبتك كما شَرَطت، ولك يا رب شرطي ألَّا أعود في مكروهك، وضماني ألَّا أرجع في مذمومك، وعهدي أن أهجر جميع معاصيك



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