إحباط تهريب حشيش داخل شيكولاته في مطار القاهرة الدولي

أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة راكب مصري لتهريب 4 قطع حشيش، وآخر بحوزته عدد من الصواعق.

وذكرت إدارة الجمارك في بيانها، إن الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، استوقف مصطفى بحر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.

وأوضحت أن إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 كلف محمد يوسف محمد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط "برطمان نوتيلا" بداخله 4 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر على شريط به أقراص مخدرة.

وأشارت إلى أن الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جوهانسبرج وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 10 صواعق "سيلفي ديفينس" تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك و ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على الصالة.

وأمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثالثة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2023 ضد الراكب الأول كما أمر أحمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.