السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جعفر الميرغني: «نرفض الاتفاق الإطاري في السودان لهذه الأسباب»

جعفر الميرغني
جعفر الميرغني

قال جعفر الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، إنه يخطط خلال الأسبوعين القادمين لزيارة جوبا للقاء المسئولين هناك للتوافق حول الوضع الراهن في السودان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "لقاء خاص" والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": "سأناقش بجوبا أهمية وجود أطرافها بالمرحلة الراهنة".

وأشار إلى أن الكتلة الديمقراطية ترفض الاتفاق الإطاري تمامًا، لأنه هناك 3 محاور أساسية أولها أنه اتفاق إقصائي، ولم يتعرض تمامًا لمسألة الإنتخابات، وبه نوع من الإنتقاء لمجموعات محددة.

وأكد أن الاتفاق الإطاري بع انتقاء لمجموعة سياسية معينة يمكن لها العمل السياسي، وهي التي تمثل كل السودان، وبقية القوي السياسية، ورؤسة الشعب السوداني وتصوره ليست محط الأنظار ولا محل احترام، وبالتالي هذا سيؤدي إلى فرقة وهذا جزء من المشكلة التي تعيشها السودان الآن.

وأوضح أن الاتفاق الإطار لم يهتم بما يريدة الشعب السوداني، وانه أحدث تضاربًا في وجهات النظر، مؤكدًا ان التضارب بوجهات النظر لا يخدم الاستقرار.

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