السبت 21 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بتروتريد»: انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2023

عداد الغاز
عداد الغاز

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» إحدى شركات قطاع البترول، انتهاء موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 2023، واستقبلت الشركة قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا منذ يوم 1 في الشهر الجاري حتى يوم 20 من نفس الشهر.

«بتروتريد»: انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 

وكشفت الشركة عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية من الغاز الطبيعي من خلال الموقع الإلكتروني من يوم 1- 20 من كل شهر، وذلك عن طريق الدخول لموقع شركة، والضغط على زر الاستعلام عن الفاتورة الشهرية للعملاء، واختيار شهر المحاسبة، وكتابة بيانات صاحب العداد المراد الاستعلام عن فاتورته الشهرية، ثم تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل، والضغط على زر الإستعلام، وظهور القائمة الكاملة بالفاتورة الشهرية.

وأوضحت الشركة، أن الاتصال بالخط الساخن من أى موبايل أو خط أرضي أو الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة أو عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي، من التليفون الأرضي أو المحمول أو عن طريق تحميل تطبيق بترمومتر.

لينك بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى شهر يناير 2023

إلكترونيا.. «بتروتريد» تكشف 15 طريقة لدفع فاتورة الغاز

 انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر يناير 

ويمكن استخدام رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر يناير 2022 لمعرفة إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية أو عن طريق الأرقام الساخنة التي أعدتها الشركة للطوارئ، أو الرد على استفسارات المواطنين عن رقم 5727 أو رقم 09000727 أو رقم 1122، حيث تم رصد مجموعة مميزة من الموظفين للرد على تساؤلات العملاء.

وأتاحت الشركة تطبيقًا يتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بواسطة كاميرا الهاتف المحمول، تسهيلًا على المواطنين، والذي يقوم بقراءة العدادات ونقل القراءة مباشرة لقاعدة بيانات العملاء ومعرفة قيمة الفاتورة، حرصًا من الشركة على تيسير الخدمات المُقدَّمة بهدف راحة عملاء الشركة مُستخدمي الغاز الطبيعي وتوفيرًا لوقتهم وجهدهم.

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