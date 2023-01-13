الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى شهر يناير 2023

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

بدأ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي منذ 1 يناير الجاري، لذا يبحث الكثيرون عن لينك بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يناير 2023 لمعرفة حجم الاستهلاك والفاتورة المستحقة لهذا الشهر كي يتم دفعها.

لينك بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يناير 2023

نعرض لكم في التقرير التالي لينك بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يناير 2023 وطرق أخرى يمكن بها تسجيل قراءة العداد.
 وأتاحت شركة بتروتريد إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من المنزل بالدخول على الرابط الذي سيتم ذكره وكتابة الأرقام الموجودة على العداد، حيث يمكن تسجيل قراءة العداد من يوم في الشهر وحتى يوم 20.
 

يمكن إدخال القراءة لعداد الغاز من هذا الرابط 
https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspxhttps://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
 

يتم وضع الأرقام الموجودة على عداد الغاز والتي توضح بيانات المحافظة والمنطقة والبلوك والعمارة والشقة.

ثم يتم الضغط على "اعرض" لإظهار فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بالمستخدم.

طرق مختلفة لتسجيل قراءة عداد الغاز

كما يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الطرق التالية 

طريق مندوبي الشركة 

رقم خدمة العملاء 1122 

تطبيق الموبايل 

خدمة IVR 

الأرقام التالية 09000727 أو 5727 

تطبيق بتروميتر المتاح على جوجل بلاي ستور و على منصة الأبل أب ستور

من خلاله يتم إلتقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة الي أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.
 

تسديد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يناير 2023 

يمكن تسديد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023 من يوم 1 وحتى يوم 30 من خلال الآتي: 

تطبيق بيتروميتر 
خدمة فوري 
خدمة مصاري 
خدمة bee 
خدمة ممكن أو ضامن 
خدماتي للدفع الإلكتروني 
منافذ أمان 
محفظة بنك مصر 
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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