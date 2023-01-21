السبت 21 يناير 2023
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د. محمد الباز
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حوادث

نجوم الكرة يشاركون فى نهائى المسابقات الرياضية لنزلاء «الإصلاح والتأهيل»

جريدة الدستور

وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتقديم كل الدعم لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة اندماجهم فى المجتمع، عقب انقضاء مدة العقوبة.

وتفعيلًا لذلك، نظم قطاع الحماية المجتمعية، بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، فعالية لنهائي المسابقات الرياضية على مستوى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «وادى النطرون»، بحضور وفد من الحقوقيين ونجوم الكرة والإعلاميين.

وتم تسليم الكئوس والميداليات والجوائز للفائزين، من النزلاء، كما قام الوفد بجولة داخل مبانى مركز الإصلاح والتأهيل، وأبرزها «الزيارة الخارجية وقاعة الزيارة، المخبز والمطبخ، مبنى التأهيل والتعليم الفني، المركز الطبي»، وإجراء شرح توضيحي لمكونات المركز، ومنطقة الزراعات والصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني.

وزير الداخلية مراكز الإصلاح مراكز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون

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