أبرز أدعية الفجر اليوم السبت 21 يناير 2023

مع بداية التعاملات اليومية كثرت التساؤلات اليومية لمعرفة دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم السبت 21 يناير 2023 عبر جوجل، ويحرص الكثير من المسلمين في جميع البلدان على المداومة على قراءة الأذكار والأدعية.

دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 21 يناير 2023

وتقدم “الدستور” بهذه السطور أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 21 يناير 2023، ودعاء الفجر.

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دعاء الفجر اليوم السبت 21- 1- 2023

اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت

اللهمّ بارك لنا فيما أعطيت

اللهمّ قِنا واصرف عنا شر ما قضيت

نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك.

اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود

يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود

يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.

لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ) من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ.

اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات

يأرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين عند ذكر هذا الدعاء يوميًا بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش.

اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ

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