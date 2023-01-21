أبرز أدعية الفجر اليوم السبت 21 يناير 2023
مع بداية التعاملات اليومية كثرت التساؤلات اليومية لمعرفة دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم السبت 21 يناير 2023 عبر جوجل، ويحرص الكثير من المسلمين في جميع البلدان على المداومة على قراءة الأذكار والأدعية.
دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 21 يناير 2023
وتقدم “الدستور” بهذه السطور أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 21 يناير 2023، ودعاء الفجر.
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دعاء الفجر اليوم السبت 21- 1- 2023
- اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت
- اللهمّ بارك لنا فيما أعطيت
- اللهمّ قِنا واصرف عنا شر ما قضيت
- نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجًا منك إلّا إليك.
- اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود
- يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود
- يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.
- لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيي ويُميتُ بيَدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ) من قالها عَشْرَ مرَّاتٍ، كتَبَ اللهُ له بكلِّ مرَّةٍ عَشْرَ حسَناتٍ، ومَحَا عنه عَشْرَ سيِّئاتٍ، ورفَعَ له عَشْرَ درَجاتٍ.
- اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي أل محمد ياذا الجلال والإكرام ياقاضي الحاجات
يأرحم الراحمين ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين عند ذكر هذا الدعاء يوميًا بقلب صادق وخالص للمولي عز وجل سوف تلاحظ زيادة ملحوظة في وسائل كسب العيش.
اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ
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أذكار الصباح اليوم السبت 21- 1- 2023
- « لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».
- « اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا».
- « اللَّهُمَّ أنتَ ربِّي لا إلَهَ إلَّا أنتَ خلَقتَني وأَنا عبدُكَ وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ وأبوءُ بذَنبي فاغفِر لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ».
- « حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، (سبع مرات).
- « سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»، (ثلاث مرات).
- « اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالمَ الغيبِ والشهادةِ لا إلهَ إلَّا أنتَ ربَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَه أعوذُ بك من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشيطانِ وشرَكِه وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ».