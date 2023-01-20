«علاقة مشروعة» تجمع بين ياسر جلال ومي عمر فى رمضان 2023

بدأ النجم ياسر جلال، تصوير أحدث أعماله الدرامية ويحمل اسم "علاقة مشروعة"، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم مى عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، تمهيدا لعرضه خلال سباق الدراما الرمضانية 2023.

مسلسل «علاقة مشروعة» يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداث العمل فى اطار اجتماعى، وانتاج شركتا "Forever Drama مها سليم" و "media Hub محمد السعدي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدم ياسر جلال مسلسل "الاختيار 3" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوي وعدد كبير من الفنانين.

أما مى عمر فعرض لها مؤخراً فى السينمات فيلم "تحت تهديد السلاح" والذى قدمت بطولته مع حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

في كل أسبوع حكاية

ويعرض للمنتجة مها سليم حاليا مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" على قناة cbc التى انتهت من عرض 3 حكايات من العمل وهم "تاكسى" بطولة دياب وأيتن عامر، و"روليت" بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعى، و"فيه أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين خليل، وتستعد لعرض الرابعة غداً السبت بعنوان "زيارة" بطولة محمد جمعة ونهى عابدين.

أما شركة "ميديا هب-سعدى جوهر" تعكف على تصوير أكثر من مسلسل للعرض فى شهر رمضان المقبل، الأول "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي وتأليف وإخراج محمد سامى، والثانى "تحت الوصاية" من 15 حلقة بطولة منى زكى ودياب ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، والثالث "الصفارة" من 15 حلقة بطولة أحمد أمين وإخراج علاء اسماعيل.