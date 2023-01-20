رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط 2023 الترم الأول

تتجه أنظار أولياء الأمور إلى نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط 2023 الترم الأول للاطلاع على توقيت ظهور نتيجة 6 ابتدائي الفصل الدراسي الأول، بعد ظهورها على الفور بالمحافظات في مدارس مصر.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط 2023 الترم الأول



تستعرض جريدة “الدستور” توقيت إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بالعام الجاري 2023، وخطوات الاستعلام عن النتيجة للترم الأول من خلال الموقع الخاص للوزارة المصرية، حيث يبحث الكثير عن ساعة ظهور الشهادة الصف الابتدائية في محافظة القاهرة، محافظة الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، وباقي محافظات جمهورية مصر العربية، والتي قد تظهر عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي بحد أقصى وفور الانتهاء من تصحيح جميع المواد التي دخلها الطالب والقيام بمراجعتها جيدا وتدقيقها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم فقط 2023 الترم الأول



-في البداية يجب الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي للحصول على نتيجة “الصف السادس الابتدائي 2023 ترم أول”.

-عقب تحميل الصفحة الخاصة في الموقع البدء في اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة للاستعلام بخصوصها.

-تحديد خيار سنوات النقل التي تكون تابعة للتعليم الأساسيّ.

-اختيار الصف السادس الابتدائي في الخانة المخصصة بالصف.

-اختيار العام الدراسي الجاري لعام 2023.

-تحديد الترم الدراسي الاول في خانة الفصل الدراسي.

-ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالتلميذ والتي منها الرقم القومي لطلاب الصف السادس (مكون من أربعة عشر رقماً).

-تدوين الرقم الخاص بجلوس التلميذ، والذي الحصول عليه مسبقاً من خلال المدرسة الملحق بها التلميذ.

-الضغط على “زر استعلام”، وانتظر قليلاً لكي تظهر النتيجة كاملة بكشف بيان النجاح.

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