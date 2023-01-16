الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023 وخطوات الاستعلام

الإبتدائي
الإبتدائي

أيام قليلة تفصلنا عن اقترب إعلان نتائج الشهادة الابتدائية بعد تأدية امتحانات الترم الأول.

ويلجأ الطلاب وأولياء الأمور إلى محرك البحث العالمي"جوجل"، لمعرفة موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023، بعد ظهورها على الفور في المحافظات. 

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023

وينشر “الدستور” موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بالعام الجاري 2023، وخطوات الاستعلام عن النتيجة للترم الأول من خلال الموقع الخاص للوزارة المصرية.

متى تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وقامت هيئة التربية المصرية بالكشف عن ساعة ظهور الشهادة الصف الابتدائية في محافظة القاهرة، الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، وباقي المحافظات، وسوف يكون عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي.

وتبدأ الإجازة بعد انتهاء اختبار الترم الأول، ومن ثم الإجراء لعملية تصحيح الاختبارات ورصد جميع درجات كل تلميذ، مع إصدار كشوف الأسماء تحتوي على نتيجه سادس إبتدائى، وسيحتوي على تقييم الطلبة الخاص في كل مادة تم تصحيحها.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 عبر الموقع الحكومي

وبعد استئناف الدراسة في الترم الثاني، ومع أول يوم مدرسي، يمكن للطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي الدخول للموقع الخاص بالنتائج في (بوابة التعليم الأساسي) لكي يحصلوا على نتيجة “الصف السادس الابتدائي” بالفصل الدراسي وهذا يكون بواسطة خطوات بسيطة كالآتي:

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  1. الدخول إلى الموقع الحكومي ببوابة الأساسي والمنتظر تفعيله عقب ظهور النتيجة بشكل رسمي، عبر الرابط من هنا.
  2. عقب تحميل الصفحة الخاصة في الموقع البدء في اختيار المرحلة التعليمية المطلوبة للاستعلام بخصوصها.
  3. ولمعرفة نتيجة سادسة ابتدائي سيحب تحديد خيار سنوات النقل التي تكون تابعة للتعليم الأساسيّ.
  4. بعدها قم باختيار الصف السادس الابتدائي في الخانة المخصصة بالصف.
  5. بعدها يتم اختيار العام الدراسي الجاري لعام 2023.
  6. تحديد الترم الدراسي الاول في خانة الفصل الدراسي.
  7. ملء البيانات المطلوبة الخاصة بالتلميذ والتي منها الرقم القومي لطلاب الصف السادس (مكون من 14 رقماً).
  8. تدوين الرقم الخاص بجلوس التلميذ، والذي الحصول عليه مسبقاً من خلال المدرسة الملحق بها التلميذ.
  9. بالأخير سيرجى الضغط على “زر استعلام”، وانتظر قليلاً لكي تظهر النتيجة.
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