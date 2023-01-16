موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023 وخطوات الاستعلام

أيام قليلة تفصلنا عن اقترب إعلان نتائج الشهادة الابتدائية بعد تأدية امتحانات الترم الأول.

ويلجأ الطلاب وأولياء الأمور إلى محرك البحث العالمي"جوجل"، لمعرفة موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023، بعد ظهورها على الفور في المحافظات.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2023

وينشر “الدستور” موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بالعام الجاري 2023، وخطوات الاستعلام عن النتيجة للترم الأول من خلال الموقع الخاص للوزارة المصرية.

متى تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وقامت هيئة التربية المصرية بالكشف عن ساعة ظهور الشهادة الصف الابتدائية في محافظة القاهرة، الجيزة، ومحافظة الإسكندرية، وباقي المحافظات، وسوف يكون عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي.

وتبدأ الإجازة بعد انتهاء اختبار الترم الأول، ومن ثم الإجراء لعملية تصحيح الاختبارات ورصد جميع درجات كل تلميذ، مع إصدار كشوف الأسماء تحتوي على نتيجه سادس إبتدائى، وسيحتوي على تقييم الطلبة الخاص في كل مادة تم تصحيحها.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 عبر الموقع الحكومي

وبعد استئناف الدراسة في الترم الثاني، ومع أول يوم مدرسي، يمكن للطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي الدخول للموقع الخاص بالنتائج في (بوابة التعليم الأساسي) لكي يحصلوا على نتيجة “الصف السادس الابتدائي” بالفصل الدراسي وهذا يكون بواسطة خطوات بسيطة كالآتي: