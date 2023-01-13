الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائى

المركز الإعلامي
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

وأوضح المركز الإعلامي- في بيانٍ له اليوم- أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2023 /2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير، سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم تحديد نظام التقييم لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام، ليتضمن ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، وهي «الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة، واختبار نهاية الفصل الدراسي ويكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي)، على أن يكون توزيع درجات الطالب في كل مادة كالتالي: 80% درجة اختبار نهاية الفصل، و10% درجة امتحان الشهر، و5% على المواظبة "الانضباط"، و5% للسلوك».

وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يُرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg).

الإعلامي لمجلس الوزراء التربية والتعليم والتعليم الفني التواصل الاجتماعي الثانوي العام التعليم الفنى الصف السادس الابتدائي إلغاء الصف السادس الابتدائي تحري الدقة والموضوعية توزيع درجات

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