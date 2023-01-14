تعطيل امتحانات الصف السادس الابتدائى بالإسكندرية.. اليوم

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الامتحانات اليوم السبت 14 يناير 2023 للصف السادس الابتدائي فقط، على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم للصف السادس في موعد لاحق، وامتحانات باقي الصفوف قائمة في موعدها اليوم ولا تأجيل لها، ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة أبنائنا صغار السن.

وأصدر المحافظ تعليماته بنشر تمركزات سيارات الصرف الصحي والجهات المختصة بجميع لجان الامتحانات للصفوف الأخرى.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، منذ قليل، لتمركزات سيارات ومعدات الصرف الصحي، ومتابعة التعامل مع تراكمات مياه الأمطار، بتواجد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والجهات التنفيذية.

وأشار المحافظ إلى أن قرار تعطيل الدراسة يتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حيث يتم تأجيل الامتحانات على مستوى المحافظة، أما الامتحانات على مستوى الجمهورية مثل امتحانات الصف الأول الثانوي يصعب تأجيلها، موضحًا أن امتحانات يوم الأحد سيتم النظر فيها مساء اليوم السبت.

وأوضح أنه وفق ما ورد من هيئة الأرصاد الجوية، تشهد الإسكندرية خلال الساعات القادمة وحتى العاشرة صباحًا أمطار رعدية غزيرة، موجهًا المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة.

وأشار بيان صادر عن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت 14 يناير 2023، أمطار متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا في الساعات الأولى من اليوم، وخاصة على شمال وشرق المحافظة على فترات متقطع بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على أن تخف تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي حالة طارئة.